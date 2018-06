Ragazzino di 17 anni ubriaco soccorso alle giostre: tanta paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSSOFERRATO - Ubriaco al luna park. Si è conclusa all’ospedale la serata da brividi di un minorenne che si è procurato una sbornia da paura mentre si trovava con gli amici alle giostre di Sassoferrato, installate nel piazzale al bivio per Montelago. Dopo aver bevuto in abbondanza, si è sentito male ed è quasi svenuto, tra lo choc dei coetanei e di alcuni passanti che non hanno esitato a chiamare i soccorsi. L’allarme è scattato venerdì sera. Attorno alle 22,30 alla centrale operativa del 118 è arrivata una raffica di telefonate per sollecitare l’intervento al parco giochi.Tutti parlavano di un ragazzino riverso a terra e apparentemente privo di sensi. Sul posto si sono catapultate l’automedica del 118 e un’ambulanza, con estrema rapidità. Il personale sanitario ha preso in carico il ragazzo, che in realtà poi si è scoperto essere un diciassettenne di origine straniera: per fortuna ha risposto bene alle prime cure e si è prontamente ripreso. Tuttavia, viste le condizioni preoccupanti e la sbronza che si era preso, si è reso necessario il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale di Fabriano. Qui l’adolescente ha trascorso la serata per guarire i postumi dell’abuso etilico e, dopo essere stato raggiunto dai genitori, nel giro di poco tempo è stato dichiarato fuori pericolo.