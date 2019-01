Paziente bloccato dalla neve: ​i vigili del fuoco aiutano a far arrivare i soccorsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOFERRATO - Notte difficile l’altro ieri sulle falde del Monte Santa Croce. Tutta colpa del cattivo tempo che da alcuni giorni tiene sotto scacco le alte terre anconetane. Ha investito le strade di Cupano, località alta 515 m slm e condizionato una coppia che vive in cima al paese a lasciare fuori la macchina per facilitare gli spostamenti. Macchina che, di giorno, ha impedito allo spazzaneve del Comune di pulire il tratto ripido di strada pubblica che raggiunge la loro casa e, di notte, ostacolato l’ambulanza 4x4 del 118, chiamata per prestare soccorso per infarto al capofamiglia.E solo con l’aiuto dei vigili del fuoco di Fabriano, medici e paramedici sono riusciti a trasferire l’infartuato all’Engles Profili. Il che ha messo in evidenza non solo la professionalità dei due team ma anche l’ottima gestione della centrale delle urgenze. A far scattare la macchina dei soccorsi, è stata una telefonata della moglie verso le ore 22 della serata di martedì 22 gennaio ed in particolare la sua dettagliata descrizione dei sintomi e tutti i suoi dubbi su come l’ambulanza sarebbe riuscita a raggiungere la casa. La centrale ha dato l’ordine all’ambulanza della Croce Rossa sentinate del Potes del Sant’Antonio Abate di Sassoferrato e ad una jeep dei vigili del fuoco di Fabriano di raggiungere la famiglia in difficoltà.