Urta un albero e si ribalta Resta incastrato nell’auto Paura in piena notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOFERRATO - Notte di Natale all’ospedale per un 42enne di Serra Sant’Abbondio che è andato fuori strada con la sua Fiat Panda in prossimità di Monterosso, a pochi chilometri da Sassoferrato. Erano le 3,30 quando, sulla provinciale 16, per cause in corso si accertamento, ha perso il controllo del mezzo che ha finito la sua corsa sul fianco destro dopo aver urtato un albero. Lanciato l’allarme, sono scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’ospedale Profili inviati dalla centrale operativa del 118, i carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco del distaccamento di Arcevia.I pompieri hanno liberato l’automobilista rimasto incastrato tra lo sportello e il tetto dell’auto, poi hanno messo in sicurezza in mezzo che ha riportato danni per circa 3mila euro. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso con ferite alla testa. Sempre cosciente, lamentava forti dolori provocati dall’urto con la carrozzeria: ha riportato diverse ferite lacero contuse che guariranno nell’arco di una settimana. La circolazione è rimasta bloccata per circa mezz’ora lungo la strada che da Sassoferrato conduce a Monterosso e a Pergola. Da tempo i residenti della zona, soprattutto quelli che risiedono in prossimità dell’ex stazione ferroviaria, chiedono l’installazione dei dossi artificiali per ridurre la velocità (la tratta è molto frequentata, anche nelle ore notturne, dai mezzi pesanti diretti a Fano) e una maggior illuminazione sulle curve dove, a volte, la visibilità è scarsa. Ieri pomeriggio, invece, tamponamento al bivio di Melano senza feriti. Solo tanta paura per due automobilisti della zona e danni alla carrozzeria per circa mille euro.