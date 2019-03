Malore mentre guida: schianto frontale contro un'altra auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOFERRATO - Perde il controllo dell’utilitaria e va scontrarsi frontalmente contro una jeep. L’incidente nel pomeriggio di ieri in via Buozzi, intorno le 17. Secondo una prima ricostruzione le cause (ancora da definire con chiarezza) potrebbero essere legate ad un lieve malore del conducente dell’utilitaria (70 anni, del posto). L’uomo è rimasto sempre cosciente, ma per lui è stato necessario il trasporto al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le condizioni dell’uomo non desterebbero però preoccupazione. Sul posto i sanitari del 118, Vigili del fuoco e Polizia locale per i rilievi e per gestire il traffico. Illeso l’automobilista a bordo della jeep.