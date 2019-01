Litiga con il conducente dello spazzaneve: «Non passa davanti a casa mia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOFERRATO - Effetti collaterali del maltempo: lite furibonda in una contrada di Sassoferrato per lo spazzaneve. E' successo ieri pomeriggio. L'uomo pretendeva che lo spazzaneve passasse anche dove non c'era necessità, sul posto è intervenuta la polizia locale per riportare la calma.Ieri sera, invece, un anziano, bisognoso di cure, è stato tratto in salvo in contrada Cupano. L'ambulanza inviata dal 118 non riusciva a raggiungere l'abitazione a causa della neve ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'anziano è stato infine raggiunto e trasportato all'ospedale di Fabriano.