Scivola in un dirupo, infortunio-choc durante l'escursione nel bosco: task force per soccorrere una ragazza

SASSOFERRATO – Scivola durante un'escursione e finisce in un dirupo, provocandosi una frattura alla gamba. Complicate le operazioni di recupero della ragazza, sfortunata protagonista dell'incidente avvenuto questa mattina nel bosco di Piaggiasecca, sulle alture di Sassoferrato. La squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Ancona è stata allertata pochi minuti dopo le ore 13 dalla centrale del 118 per soccorrere la giovane escursionista che, dopo una caduta fuori sentiero, ha riportato la sospetta frattura di una gamba. Le squadre, formate da personale tecnico e sanitario, hanno raggiunto la ragazza prestandole le prime cure assieme all’equipe sanitaria sopraggiunta da Sassoferrato con l’ambulanza. A causa delle condizioni meteo avverse, l'elicottero del 118 non ha potuto raggiungere il luogo dell'incidente. Dopo aver immobilizzato la gamba, i tecnici hanno trasportato la ragazza sul sentiero con una speciale barella portantina e, raggiunti i mezzi fuoristrada, l’hanno consegnata all’ambulanza del 118 per il trasporto all’ospedale di Fabriano.

