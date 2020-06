Con lo scooter nella scarpata, finisce all'ospedale. Ma era ubriaco e rimedia una denuncia

SASSOFERRATO - E’ andato fuori strada mentre circolava nelle campagne non lontano da Sassoferrato con il suo scooter ed ha finito la sua corsa nella scarpata. I carabinieri della stazione di Sassoferrato, una volta arrivate le analisi fatte in ospedale, hanno denunciato un 45enne del posto per guida in stato di ebbrezza.

Un mese fa l'uomo è uscito di strada con il suo motorino mentre percorreva la strada tra Sassoferrato ed Arcevia. Improvvisamente ha perso il controllo del mezzo ed è caduto nella scarpata. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasferito all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. E' emerso che aveva un tasso alcolemico circa il doppio rispetto a quanto consentito dalla legge. I carabinieri della stazione di Sassoferrato, agli ordini della Compagnia di Fabriano, l'hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza.

