​Perde il controllo dell'auto, si schianta su un'altra vettura e si ribalta nella notte

SASSOFERRATO - I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle 00.45 circa a Sassoferrato per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento il conducente ha perso il controllo dell'autovettura finendo contro un'altra auto parcheggiata per poi ribaltarsi sulla carreggiata. La squadra di Fabriano intervenuta con un'autobotte ha messo in sicurezza lo scenario dell'intervento. Sul posto i sanitari del 118 per le cure del caso ed i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA