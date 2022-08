Urtano un'auto e volano dalla moto, paura per una coppia di centauri: portati in eliambulanza all'ospedale

SASSOFERRATO - Schianto nel pomeriggio, attorno alle 16,30, in località Monterosso Stazione, lungo la Sp 16. Protagonista una coppa di centauri. Per cause al vaglio dei carabinieri, i due motociclisti, un 40enne e una 35enne, residenti nella provincia di Ancona, provenienti da Pergola e diretti a Sassoferrato, hanno urtato un'auto condotta da un 80enne di Sassoferrato che viaggiava nella direzione opposta.

I due centauri, cadendo, hanno riportato diverse ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'eliambulanza e i carabinieri si Sassoferrato e Fabriano. Dopo le prime cure è stato disposto il trasferimento dei due centauri, in codice rosso, all’ospedale regionale di Torrette. Non sono in pericolo di vita. La circolazione, lungo la tratta, è rimasta bloccata circa mezz’ora.