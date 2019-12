Le Iene accendono l’abete gigante: a 27 metri il record italiano per un albero naturale addobbato

SASSOFERRATO - Si è rivelata un successo la scelta di far accendere alle “Iene” Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis le luci dell’abete gigante di Sassoferrato, con i suoi 27 metri l’albero naturale vivente addobbato più alto d’Italia in un centro abitato. Come l’animazione degli artisti di strada, le canzoni di Natale del coro dei bambini delle scuole e il mercatino di prodotti tipici e d’artigianato. L’intesa amministrazione, commercianti, associazioni di volontariato e Pro Loco è stata vincente. Svetta la stella cometa illuminata che annuncia un’agenda ricca di eventi fino alla Befana. Tra cui la mostra “Modi e Mondi” di 9 artisti sassoferratesi al Mam’s, palazzo Scalzi, da visitare fino al 6 gennaio. Oggi le parrocchie di San Facondino e San Pietro, dopo la Santa Messa delle 18, rievocano il focaraccio alle 19.15 davanti alla chiesa del Convento La Pace.

