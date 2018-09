«Ho bisogno di stare da solo» e occupa una casa: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOFERRATO - «Avevo bisogno di stare da solo, per conto mio, visti i tanti problemi che ho». E’ stata questa la giustificazione che un 31enne di Sassoferrato ha dato ai carabinieri quando lo hanno sorpreso all’interno dell’abitazione di un’altra persona a Ca’ Bernardi, frazione non molto lontana dalla città sentina. Il giovane, disoccupato, si sarebbe rifugiato, nella seconda casa di un uomo residente anche lui a Sassoferrato, per evadere dalle difficoltà riscontrate a casa anche per colpa della mancanza di un’occupazione. Così, nei giorni scorsi, è stato denunciato per violazione aggravata di domicilio dai carabinieri della Compagnia di Fabriano. Tutto è nato a seguito della segnalazione di alcuni abitanti di Ca’ Bernardi che hanno contattato le forze dell’ordine perché nella seconda casa di un uomo che risiede a Sassoferrato, erano stati notati movimenti sospetti.