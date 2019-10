Sassoferrato, rubata una minipala nell’azienda Ilari

SASSOFERRATO - Il primo furto va a vuoto, i ladri tornano la sera dopo. Rubata una minipala cingolata a Cave di Gaville, a Sassoferrato. Sull’episodio indagano i carabinieri. Il doppio blitz dei ladri è iniziato domenica sera. I ladri volevano rubare alcuni mezzi dalla ditta del cavalier Aldo Ilari ma non ci sono riusciti. La sera dopo sono tornati e hanno rubato una minipala cingolata Takeuchi (modello TL 250) del valore di circa 35mila euro. Il mezzo è stato caricato su un furgone Iveco, allestito come frigorifero, rubato ad una azienda di trasporti con la sede a meno di un chilometro da Cave di Gaville. «Chiedo cortesemente a chiunque vedesse o riconoscesse questi mezzi di contattare le forze dell’ordine» è l'appello dei derubati. La banda ha agito indisturbata: prima ha caricato la minipala sul mezzo pesante provocando anche danni per circa 5mila euro e sradicando una pianta nel passaggio, poi ha smontato il motore di un impianto per la defrantumazione senza però riuscire a caricarlo sul furgone, forse perché troppo piccolo. Un aiuto, per risalire agli autori del raid, potrebbe arrivare dalle telecamere installate lungo la strada Provinciale. © RIPRODUZIONE RISERVATA