Fuori strada con l'auto resta incastrato dentro Paura nella notte

SASSOFERRATO - Un uomo è stato soccorso la notte scorsa dopo un fuori strada con l'auto. Verso 3,30 stava viaggiando sulla strada provinciale 16 in località piane di Monterosso quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della Fiat Panda che ha finito la sua corsa sul fianco destro. Lanciato l'allarme, sono scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i mezzi sanitari inviati dalla centrale operativa del 118. E' stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco che sono partiti con una squadra dal distaccamento di Arcevia. Bisognava liberare l'automobilista rimasto incastrato tra lo sportello e il tetto dell'auto. Successivamente è stato trasportato al pronto soccorso con ferite alla testa ma cosciente.