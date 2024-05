SASSOFERRATO I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 9.30 di oggi (30 maggio), a Sassoferrato in via dei Chirurgi, per un incendio autovettura alimentata a metano.

L'intervento

La Squadra di Fabriano ha spento l’incendio, con liquido schiumogeno e messo in sicurezza la zona dell’intervento.