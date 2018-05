Finisce fuori strada con l'auto: tagliato lo sportello, uomo salvato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOFERRATO - Anziano di Sassoferrato va fuori strada con la sua Panda: estratto dai vigili del fuoco di Fabriano. L'incidente è avvenuto questa mattina alle 10:30 in località Monterosso Stazione, lungo la strada che collega il Fabrianese con Pergola. L'uomo, un 72enne di Sassoferrato, è stato estratto dai vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare la lamiera dello sportello per metterlo in salvo. È stato soccorso dai sanitari del 118: dopo le prime medicazioni l'hanno trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette. Ha riportato diversi traumi, ma è rimasto sempre cosciente. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche la polizia locale di Sassoferrato per i rilievi e la gestione del traffico.