La coppia esce a cena â€‹i ladri entrano e tagliano la cassaforte

SASSOFERRATO - Sabato sera davvero amaro per una coppia di Sassoferrato che decide, complice il gran caldo, di trascorrere alcune ore in relax fuori casa, a pochi chilometri di distanza, giusto il tempo di una cenetta tranquilla per poi fare subito rientro nella villetta. I ladri, però, avevano forse monitorato, da tempo, i loro spostamenti e hanno agito indisturbati.Mettono casa a soqquadro, tagliano una cassaforte con un frullino per rubare gioielli e poi fuggono con un bottino del valore complessivo di circa 2mila euro. E’ caccia alla banda e all’auto: un vicino racconta di aver visto una macchina di grossa cilindrata, forse l’Audi grigia già protagonista di altre segnalazioni mesi fa, transitare nella zona proprio sabato pomeriggio. Indagano i carabinieri di Sassoferrato.