Il convento è invaso dalle api: devono intervenire i vigili del fuoco

SASSOFERRATO - i vigili del fuoco sono intervenuti a Sassoferrato presso il convento delle suore per il recupero di un favo di api. I vigili del fuoco indossando la tuta da apicultore e utilizzando l’autoscala hanno rimosso il favo che si era formato su di una finestra, consegnandolo poi ad un apicultore. In questo modo hanno messo in sicurezza la zona, riportando la tranquillità al convento.