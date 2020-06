Tentarono il colpo, denunciati: avevano provato a rubare abiti per bambini

SASSOFERRATO - In due avevano provato, lo scorso autunno, a rubare abiti per bambini in un negozio di Sassoferrato per un valore di circa 500 euro. La proprietaria era riuscita a sventare il colpo dopo averli osservati per diversi minuti, mentre rovistavano all’interno dell’attività commerciale, ma dei due giovani responsabili si erano perse le tracce. I carabinieri, dopo mesi di indagini, sono riusciti a identificare i due ladri e denunciarli per tentato furto. Sono due cittadini romeni, 30enni, non residenti nel territorio fabrianese, di passaggio in zona. Sono stati identificati grazie alle telecamere di sicurezza.

Lo scorso novembre si erano recati in un negozio di abbigliamento per bambini a Sassoferrato. Qui avevano prelevato magliette e pantaloni per bambini per un valore di 500 euro. Quando arrivò il momento di andare alla cassa, però, i due decisero di tentare il colpo e andarono verso l’uscita, sperando di non essere notati. La proprietaria si accorse immediatamente di quello che stava accadendo e cercò di rincorrerli. I due, senza pensarci troppo, abbandonarono la refurtiva e scapparono facendo perdere, in un attimo, le loro tracce. I carabinieri di Sassoferrato dopo aver effettuato una serie di indagini e visionato le registrazioni delle telecamere interne di sicurezza sono riusciti a identificarli. Nei giorni scorsi sono stati denunciati per tentato furto.

