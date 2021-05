Cade e si rompe una gamba, ma il suo rottweiler ringhia ai soccorritori: cane bloccato e anziana salvata

SASSOFERRATO - Cade nella scarpata e si procura alcune fratture, ma i soccorsi sono resi difficoltosi dall'istinto alla difesa del suo cane, un grosso rottweiler. Questa mattina i militari della Stazione dei Carabinieri Forestali di Sassoferrato sono intervenuti in soccorso di una anziana donna di 79 anni, residente nella zona, che durante una passeggiata in montagna con il proprio cane in località Case Sant’Andrea, una zona boscoso del complesso del Monte Rotondo, cadeva accidentalmente provocandosi alcune fratture agli arti inferiori.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Incidente sull'A14 nel tratto dei rallentamenti per i cantieri.... I CONTROLLI L'olio extravergine d'oliva invece era di semi, maxi...

Vuole occupare un appartamento in riva al mare, ma i vicini lo vedono entrare dalla finestra: denunciato

Il soccorso della donna, impossibilitata a muoversi e riversa sul sentiero sotto il sole cocente, da parte dei sanitari del 118, prontamente intervenuti, era reso impossibile dall’atteggiamento di difesa del suo cane, un grosso esemplare di Rottweiler che ringhiava a chiunque si avvicinasse. I militari con un escamotage e dopo aver tranquillizzato l’animale, riuscivano a bloccarlo e legarlo, e coadiuvavano il personale sanitario nel sistemare l’anziana sulla barella e caricarla nell’autoambulanza per il successivo ricovero.

Ultimo aggiornamento: 17:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA