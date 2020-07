Buongiorno, mi riconosci?». E sfila i gioielli agli anziani: doppio colpo di una giovane che usa la tecnica dell’abbraccio

SASSOFERRATO - Altre due persone anziane sono state vittime ieri mattina probabilmente del cosiddetto furto con “abbraccio”. Due anziani avvicinati da una donna che è riuscita a sfilare catenine in oro e bracciali e a dileguarsi. Il primo furto è avvenuto sul marciapiede nel rione del Piano di Frassineta verso le 10, un’ora dopo il secondo furto ma in Castello, nel giardino di una casa condominiale di via San Bernardino. Testimoni raccontano che la donna è giovane, ha capelli rossi e sembra incinta e ad aspettarla c’era un uomo a bordo di una macchina a “motore caldo”. La coppia si sposta con una station wagon di colore grigio.

I carabinieri stanno ovviamente indagando e già sono sulle tracce dei furfanti. Sembrerebbe che ci siano molto analogie con fatti accaduti in comprensori vicini. Sia nei comuni intorno al Monte Catria, sia nella Vallesina e nell’alto maceratese. Nel caso del Piano di Frassineta la donna, con una mascherina per proteggersi del Covid-19, ha avvicinato la persona anziana facendo finta di riconoscerla e mentre l’abbracciava le ha rubato una catenina d’oro. Nella zona del Castello invece la donna sorvegliava la casa e mentre la signora che badava all’anziano si è, un attimo, allontanata ed è entrata in casa, è riuscita passando dalla scala interna condominiale, ad entrare nel giardino e ad avvicinare un ottantenne non vedente ed invalido. Gli ha rubato un bracciale e una collanina d’oro. La tecnica è purtroppo collaudata.

Di solito la persona che si avvicina è giovane, donna, è cordialissima, si comporta con intimità, abbraccia, bacia per poi dopo affermare che si è sbagliata, che ha confuso le persone ed allontanarsi nel giro di pochi secondi. Spesso i delinquenti prendono di mira gli anziani, sono invasivi, puntano a muoverli per fargli perdere leggermente l’equilibrio, li inebriano di parole e se ne vanno in un attimo lasciando le persone attonite e con in tasca collane, bracciali, orologi e portafogli.

