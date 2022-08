Bomba d'acqua su Sassoferrato: strade allagate, fulmine distrugge impianto elettrico

SASSOFERRATO - Strade allagate, fulmini e tanta paura. Una bomba d'acqua si è abbattuta questo primo pomeriggio nell'area montana, colpendo soprattutto la zona di Sassoferrato. Raffica di interventi dei vigili del fuoco, allertati dai cittadini. La pioggia è caduta per pochi minuti, ma sono bastati per trasformare le strade in fiumi. In particolare, si è allagato piazzale Castellucci, al centro del paese. Un fulmine si è abbattuto sulla dependance di una casa, a Capoggi, e ha colpito l'impianto elettrico. Una lavatrice ed altri elettrodomestici sono stati pesantamente danneggiati. Al lavoro, oltre ai vigili del fuoco, anche i tecnici comunali.