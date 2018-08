Banda di vandali scatenata: danneggiati cortili, case e arredi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOFERRATO - Ragazzi scatenati a Sassoferrato. Vandali in piena notte prendono di mira un’abitazione, danni nel cortile verde situato a pochi metri dal Municipio, nel quartiere Castello. Rotte piante e panchine. A Fabriano problema alcol con giovani che hanno preso la moda di lasciare le bottiglie vuote sui davanzali o in prossimità dei portoni d’ingresso.Non c’è pace per gli abitanti del centro storico di Sassoferrato. Venerdì notte a rimetterci è stato il piccolo giardino di una donna del posto che, ieri mattina, ha trovato danni e dispetti davanti alla propria casa. «Questi sono i risultati delle scorrerie notturne di cui siamo vittime, oltre ai più gravi disagi psicologici creati da notti insonni e agitate! Grazie ragazzi, se questo è il vostro modo di divertirvi» il commento della proprietaria. Sale la rabbia per la maleducazione e il poco rispetto che c’è nei confronti delle altre persone.