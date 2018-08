L'auto sbanda e si ribalta: un uomo e sua nipote finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOFERRATO - Incidente a Morello di Sassoferrato. Una Mercedes sbanda di colpo e si ribalta su un lato al centro della carreggiata. Fortunatamente solo lievi conseguenze per il conducente del mezzo, un uomo di 70 anni e sua nipote di 20, residenti in zona, che ieri pomeriggio alle 16 stavano percorrendo la strada a Morello di Sassoferrato. Una volta usciti dal mezzo con l’aiuto dei soccorritori, i due, assistiti dai vigili del fuoco di Fabriano e dai carabinieri di Sassoferrato, sono stati trasferiti all’ospedale Profili dove sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti del caso. Traffico bloccato per 15 minuti, fin quando i pompieri non hanno messo in sicurezza il mezzo.