Arnesi da scasso e tablet ​rubato nell'auto a noleggio: due nei guai

SASSOFERRATO - Due campani si aggiravano per la zona industriale della città con dentro la macchina oggetti rubati e attrezzatura che avrebbe potuto aiutare in caso di furto. Sono stati denunciati per ricettazione e porto di oggetti atti a offendere.I militari della stazione di Sassoferrato erano impegnati in una normale attività di servizio quando hanno notato una vettura lungo la zona industriale Berbentina a bassa andatura. L’auto, sulla quale erano a bordo, era stata noleggiata. I due soggetti hanno mostrato nervosismo durante il controllo. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti frullini, trapani e avvitatori elettrici. Vicino c’erano un grosso cacciavite e un tablet. Di tutto questo materiale non è stata fornite alcuna giustificazione dai due. I carabinieri hanno scoperto che il tablet era stato rubato, solo qualche ora prima, a Pergola.