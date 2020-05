Albero pericolante, i vigili del fuoco mettono in sicurezza l'abitazione sottostante

SASSOFERRTO - I vigili del fuoco sono intervenuti a Sant'Egidio di Sassoferrato alle 11,45 circa per un albero pericolante. La squadra di Arcevia con l'ausilio dell'autoscala proveniente dalla Centrale di Ancona ha messo in sicurezza l'abitazione sottostante minacciata dalla caduta dell'albero. Non si segnalano danni a persone.

LEGGI ANCHE:

Fase 2, la task force del Ministero dell'Innovazione: «Ridurre l'orario di lavoro a salario invariato e turni»

© RIPRODUZIONE RISERVATA