Addio Rina, regina degli spaghetti al tonno Si è spenta a 96 anni

SASSOFERRATO - È morta a 96 anni Rina Beciani, storica cuoca delle scuole del comprensorio e della casa di riposo. Sassoferrato la ricorda anche per la sua manualità nel fare i materassi. In tanti, ieri pomeriggio, si sono stretti intorno ai familiari per l’ultimo saluto presso la chiesa parrocchiale di San Facondino. Poi la sepoltura nel cimitero cittadino. Una vita trascorsa nella città sentina dove era amata e apprezzata di tutti.Marcella Marcellini, di Sassoferrato, ricorda “Rina De Merluzzetto”, questo il soprannome con cui tutti la conoscevano: «Un altro pezzo di storia di questo paese che se ne va. Di lei non dimenticherò i buonissimi spaghetti col tonno che ci cucinava alla mensa scolastica il venerdì. Non ci scorderemo il giorno in cui richiamandoci prima di tornare a lezione ci volle far assaggiare una bibita colorata di verde. Nel più totale stupore mio e di chi stava con me – ricorda Marcella tornando con la memoria alla fine degli anni ’60 - assaggiammo qualcosa di straordinario: per la prima volta acqua e menta».Per tanti Rina è stata la “materassaia” di Sassoferrato insieme a Maria, la sarta, creava i materassi per le famiglie del paese. Tante le persone che hanno espresso le loro condoglianze ai familiari della donna. «Ti ho conosciuta – ricorda Dina, un’amica - e ti ho apprezzata come una donna concreta, intelligente e al passo coi tempi». Per Luca Antonelli, Rina è stata «forte, simpatica e molto saggia». In tanti ieri pomeriggio hanno raggiunto la chiesa di San Facondino per partecipare al funerale. Poi il corteo funebre fino al cimitero cittadino dove è stato dato l’ultimo saluto all’anziana prima della sepoltura vicino ai suoi cari. Una donna umile, vera, che ha arricchito i suoi momenti di lavoro con pillole di saggezza che hanno accompagnato la crescita di tanti alunni che andavano a mangiare a mensa da lei. «Ho quattro ombrelli, sono ricca», amava ripetere ad alunni e colleghi. Negli anni ha lavorato non solo nella mensa scolastica di Sassoferrato ma anche in quella della casa di riposo.