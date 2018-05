Accusa malore durante l'escursione: soccorsi difficili Uomo portato in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SASSOFERRATO - Tanta paura poi il sollievo. Un uomo di mezza età è stato soccorso questa mattina intorno alle 11 dai sanitari del 118 dell’ospedale Profili di Fabriano. L'uomo si trovava in località Rotondo di Sassoferrato, sulle montagne al confine tra Marche e Umbria, non lontano dal Santuario Madonna del Cerro quando ha accusato un malore, gli amici che stavano con lui hanno immediatamente attivato i soccorsii. Vista la zona impervia ricca di vegetazione, è stato disposto l’intervento dell’eliambulanza Icaro2. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Fabriano in ambulanza dove è stato sottoposto ad alcuni accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi. Fortunatamente la presenza di alcuni amici con lui in montagna ha evitato che la situazione degenerasse.