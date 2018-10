Si ribalta con il trattore in gravi condizioni un uomo di 60 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - In gravi condizioni un uomo di 60 anni che si è ribaltato con il trattore lungo la strada che collega Ghettarello a Sappanico. L'uomo ha riportato un trauma toracico addominale ed è stato portato in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Sul posto l'automedica dotata anche dia rianimatore, la Croce Gialla e anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il trattore che si è stranamento raddrizzato lasciando segni sul terreno.