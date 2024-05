SANTA MARIA NUOVA Finito nel mirino di un emule di Fleximan, l’autovelox di via Predellona a Santa Maria Nuova, sulla Sp3 Valmusone, è stato disattivato. Una scelta presa dalla ditta specializzata in servizi di sicurezza stradale Cross Control con cui il Comune ha in essere un contratto di noleggio fino al 31 maggio. A pesare sono gli ultimi sconvolgimenti in termini di omologazione e revisione degli strumenti di misurazione della velocità. Ad aprile, infatti, la Corte di Cassazione ha ribadito la distinzione tra preventiva approvazione e omologazione degli apparecchi.

La vicenda



Il caso era scoppiato a Treviso, dove un automobilista aveva presentato ricorso per una multa per eccesso di velocità: la Corte suprema aveva accolto l’impugnazione poiché il velox era autorizzato, sì, ma non omologato, come richiede il Codice della Strada. Dopo quella sentenza, molti Comuni, temendo una raffica di ricorsi, hanno proceduto alla disattivazione dei dispositivi non omologati, proprio come è accaduto per il rilevatore di velocità di Santa Maria Nuova. Attivo dal 6 marzo 2023 e impostato con un limite di 70 km/h, elevava in media una ventina di multe al mese.

L’installazione era stata autorizzata dalla Prefettura perché il rettilineo, complice l’alta velocità di percorrenza, era stato teatro di incidenti anche mortali. In un anno e mezzo solo un automobilista senigalliese aveva presentato ricorso, ma gli era stato respinto. L’autovelox non è stato comunque esente da contestazioni, anzi: nel febbraio scorso era addirittura finito nel mirino di un emule di Fleximan, il giustiziere degli automobilisti che distrugge velox a colpi di flex elettrici. Era comparso pure un cartello con minacce di morte ai vigili. «Fleximan sta arrivando qui», concludeva il messaggio scritto a mano con una bomboletta spray e un pennarello di colore nero su un cartoncino rettangolare. Allora il sindaco non si era detto preoccupato, certo che si trattasse solamente di una goliardata.

Anche il responsabile dell’ufficio della Polizia locale, Sandro Santoni, non aveva mostrato timore per l’intimidazione ricevuta, dicendosi soddisfatto di essere riusciti, in quella zona, a ridurre la velocità e gli incidenti. Minacce che per fortuna non si sono mai concretizzate. Ma la recente sentenza della Cassazione deve aver spinto la ditta responsabile della gestione e il Comune a sospendere il dispositivo, tenuto anche conto che verrà pubblicato domani il Decreto Autovelox voluto dal ministro Matteo Salvini. Solo precauzione o davvero il velox di Santa Maria Nuova non è stato correttamente omologato? «A noi risulta tutto regolare», fa sapere il sindaco Alfredo Cesarini.