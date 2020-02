Quattro colpi messi a segno in una notte: fuga con pc e fondo cassa

SANTA MARIA NUOVA - Ladri scatenati, colpiti quattro esercizi commerciali. I banditi, forse le stesse persone, hanno colpito alla pizzeria “Tango” in piazzale del Torrione, dove sono entrati nella notte tra giovedì e venerdì, dopo la mezzanotte. «Si sono impossessati del fondo cassa e dell’incasso di un giovedì di lavoro - dicono dalla pizzeria - alcune centinaia di euro, forse di più».



La notte successiva, tra venerdì e sabato, hanno preso di mira la toelettatura “Pippibau”, lì accanto. «Hanno scardinato una finestra - racconta la titolare amareggiata - l’hanno sfondata, sono entrati e hanno preso l’incasso della giornata, che stiamo quantificando. Ma è un bel danno. Purtroppo non abbiamo telecamere ed essendo una zona commerciale non ci sono testimoni». Fondo cassa e un computer sono stati invece portati via dalla pizzeria/Korean bar “Il Torrione” di via Mura Orientali, mentre al Forno “Simonetta” lungo la centralissima via Garibaldi non sono riusciti a entrare, messi in fuga probabilmente dai residenti svegliati dai rumori. Testimoni avrebbero riferito di aver visto scappare tre malviventi muniti di piede di porco. Indagini dei Carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA