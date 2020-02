Malore fatale alla guida: muore un papà di 58 anni

SANTA MARIA NUOVA - Stava viaggiando al volante della sua Citroen C4 quando, lungo la Sp362 che collega Santa Maria Nuova a Jesi, ha avuto un malore. Non ha fatto neanche in tempo a fermare la vettura, ad accostare e chiedere aiuto, che ha perso i sensi. L’auto, una scheggia impazzita, è uscita di strada finendo in un campo a bordo della carreggiata. Al volante, l’uomo esanime, colto dal malore che non gli ha lasciato scampo. È successo poco prima di mezzanotte di lunedì, in località Minonna, alle porte della città. La vittima è un 58enne originario della provincia di Salerno ma residente a Filottrano, Carmine Soldovieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’automedica del 118, allertati da alcuni passanti, ma per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare. Lascia la moglie Raffaella, le figlie Antonella e Vittoria, le sorelle Maria Grazia e Maria Rosaria. I funerali saranno celebrati oggi alle 15 nella chiesa Santa Maria Assunta a Filottrano.

