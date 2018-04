Improvviso malore in un agriturismo muore prima del pranzo di Pasqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANTA MARIA NUOVA - Tragedia, questa mattina poco dopo le 11, in un agriturismo di Santa Maria Nuova. Un anconitano di 84 anni, F. R., si è accasciato al suolo, prima del pranzo di Pasqua, a causa di un improvviso malore. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118: per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Molto probabilmente lo ha stroncato un infarto.