I cantanti di Sanremo? Saranno in buone mani (anconetane). Loredana Natalucci della scuola Diabasi selezionata come massaggiatrice professionale

ANCONA - Sarà a Sanremo ma non canterà. Realizzerà semplicemente un sogno: Loredana Natalucci è la marchigiana selezionata per regalare momenti di benessere agli artisti della kermesse musicale sanremese. Sarà un’esperienza indimenticabile quella che vivrà la massaggiatrice marchigiana selezionata dalla scuola professionale Diabasi, presente da oltre vent’anni nel panorama nazionale del massaggio, per partecipare dal 6 all’ 11 febbraio alla 73^ edizione del festival della canzone italiana di Sanremo. La professionista selezionata, dopo aver superato accurate e rigorose selezioni avrà modo di vivere un’inedita occasione che rimarrà certamente impressa nel proprio bagaglio professionale. Nello specifico la ragazza si occuperà di far vivere agli artisti in gara e ad altri ospiti presenti alla kermesse musicale momenti di puro benessere.

La scuola Diabasi

La massaggiatrice marchigiana selezionata ha avuto modo nel corso degli anni, grazie alla scuola professionale Diabasi, di intraprendere un percorso di formazione ricco di conoscenze e competenze nel settore dei massaggi che sommato alla propria passione ha dato vita alla realizzazione di un sogno, quello di essere presente a Sanremo, in una concreta realtà. La scuola Diabasi, infatti, attraverso personale altamente qualificato, utilizza un metodo formativo adeguato affinché tutti gli allievi possano apprendere le tecniche del massaggio in maniera professionale e possano spendere le competenze acquisite sin dal primo corso concluso. Inoltre, così come per la massaggiatrice marchigiana presente a Sanremo, la scuola offre agli allievi numerose esperienze professionali in contesti di prestigio come la Mostra del Cinema di Venezia, Venice Marathon 2022 e molti altri ancora.

Da Ancona a Sanremo

La massaggiatrice che rappresenterà le Marche insieme ad altri 39 colleghi provenienti da tutta Italia è Loredana Natalucci di Ancona che raggiunta telefonicamente ha raccontato le sue emozioni. Loredana che opera nel campo del massaggio da vent’anni, facendo della sua più grande passione anche il suo lavoro è certa che anche questa nuova esperienza possa aggiungere qualcosa in più al suo bagaglio professionale.