Sanità, siglato il patto Senigallia-Russia «Volano per il nostro territorio»

SENIGALLIA - Dalla cura delle dipendenze nascono nuove opportunità di crescita per il turismo sanitario. Ieri mattina presso la casa di cura Villa Silvia è stato presentato il progetto promosso da San Nicola Gestione Sanitaria, in collaborazione con Raphael Consulting, per pazienti russi o russofoni. Si sviluppa attraverso trattamenti residenziali per la cura, l’assistenza e la riabilitazione dalle dipendenze e diagnostico-ambulatoriali per chi è in Italia per lavoro o in vacanza, presso la casa di cura Villa Silvia a Senigallia.