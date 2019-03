Sbanda con l'auto e finisce ​contro i contatori della scuola giovane al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN PAOLO - Sbanda con l'auto, si ribalta e finisce contro la colonna dei contatori della scuola. E' successo intorno alle 1.30 di questa notte quando i vigili del fuoco sono intervenuti a San Marcello in via Montelatiere per incidente stradale. Un ragazzo alla guida di una Fiat Panda, perdeva il controllo della vettura, urtava la colonna dei contatori del gas, energia elettrica e acqua della vicina scuola per poi rovesciarsi. I vigili del fuoco hanno soccorso l'infortunato, che veniva trasportato al pronto soccorso di Jesi dal personale del 118 per accertamenti e successivamente hanno messo in sicurezza lo scenario dell'incidente.