Tremendo frontale: ferite cinque persone, all'ospedale anche due fratellini di 4 e 6 anni

SAN PAOLO DI JESI – Attimi di concitazione questa mattina alle porte di San Paolo di Jesi per un incidente che ha visto coinvolta una famiglia. Lo scontro frontale tra due auto si è verificato verso le 11 in via Cerrete. A scontrarsi frontalmente, sono state una Fiat Punto e una Citroen. Il bilancio è di cinque feriti, tra cui purtroppo anche due bambini rispettivamente di 4 e 6 anni, fratellini, che viaggiavano insieme alla madre e alla nonna.

Addio straziante a Giuseppe, il 16enne morto durante lo stage: «Non è scomparso nel nulla, gioca a calcio in cielo»

I cinque feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi con dei codici gialli. Molti spaventati i bambini, che viaggiavano sul sedile posteriore della vettura. Più serie le condizioni della ragazza, che lamentava anche un dolore al torace, ma esattamente come tutti gli altri feriti è rimasta per fortuna sempre cosciente. I feriti sono stati sottoposti a tutti gli accertamenti sanitari del caso. Sulle cause dello scontro e le responsabilità di legge indagano i Carabinieri della Carabinieri della Compagnia di Jesi, intervenuti con due pattuglie per eseguire i rilievi di legge e mettere in sicurezza la scena del sinistro. Pochi i disagi alla viabilità.

Ultimo aggiornamento: 16:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA