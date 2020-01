Scontro tra più auto: tre persone ferite. Mobilitati 118, vigili del fuoco e carabinieri

LEGGI ANCHE:

Ultimo aggiornamento: 20:42

SAN MARCELLO - Un altro incidente sulle strade della provincia di Ancona. Più macchine coinvolte nello scontro che si è verificato intorno alle 19,15 a San Marcello con tre persone ferite in modo per fortuna non gravissimo e altre che sono soccorse proprio in questi momenti dal 118 intervenuto sul posto insieme ai vigili del fuoco di Jesi e ai carabinieri di Chiaravalle.*****NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO