Salvini: «Strage di Corinaldo: responsabili in galera senza sconti o attenuanti»

CORINALDO - Strage in discoteca a Corinaldo, Matteo Salvini ha commentato. «Grazie ai carabinieri e agli inquirenti: avevamo promesso indagini serie e rigorose per prendere i responsabili di quella tragedia e ora c'è un segnale importante. Nessun arresto restituirà le vittime ai propri cari, purtroppo, ma è nostro dovere individuare i colpevoli e punirli come meritano. Speriamo che la Giustizia preveda galera certa per tutti, senza sconti o attenuanti», ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commentando i sette arresti.