Sale sul bus e spera di farla franca con un biglietto contraffatto: scoperta

ANCONA - Ieri mattina, gli agenti sono intervenuti in piazza Cavour in ausilio al personale della Conerobus in quanto una donna ucraina di 54 anni era salita sul mezzo pubblico in possesso di un biglietto contraffatto, in quanto era cancellata la parte relativa alla validità. Per tale motivo la donna veniva accompagnata in Questura e sottoposta agli accertamenti d’identità da cui risultava che aveva fornito anche false generalità, reati per i quali veniva indagata in stato di libertà.