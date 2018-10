Sagra dell'uva a Cupramontana: quante iniziative oggi e domani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CUPRAMONTANA - Dopo il concerto di Edoardo Bennato di ieri che per la canzone “Capitan Uncino” è stato affiancato, con grande sorpresa per i presenti, da Piero Pelù, Cupramontana sfodera Piero Pelù (sarà solo o spunterà di nuovo Bennato?!) stasera e Luca Barbarossa domani.La Sagra dell’Uva di Cupramontana continua con gli appuntamenti del sabato e la domenica. Il programma di oggi prevede, dopo il goliardico e suggestivo Palio della Pigiatura delle 16 in Piazza Cavour e la sfilata del gruppo folk Massaccio, il Verdicchio come grande protagonista. Protagonista con le degustazioni con un doppio appuntamento: all’enoteca Enocupra, all’interno del MIG – Musei in Grotta, Il Grande Verdicchio” con Antonio Boco, esperto degustatore guiderà alle ore 18 alla scoperta dell’eccellenza «di un territorio variegato che offre vini di particolare diversità espressiva»; sempre dalle 18 in Piazza IV Novembre, sia oggi sia domani, oltre trenta etichette per le “Degustazioni in centro”. Prodotti agroalimentari in Via Marianna Ferranti. Alle 19.30 lo show cooking #airshowcooking a cura di Faber, nella piazza delle degustazioni: la blogger marchigiana del blog “Perle e Ciambelle” sarà la protagonista dello show con il curioso fil rouge di uva e aria. Per le vie del centro Fonti del Verdicchio e stand gastronomici. Gli stand, definiti dai cuprensi “cappanne” perchè interamente ricoperti di canne di bambù, dopo cena si trasformano in vere e proprie discoteche a cielo aperto con dj e musica di tutti i generi fino alle 4 di notte. A precedere il live di Pelù, Julico in concerto alle 22.Il programma di domani, domenica 7, prevede anche il pranzo in centro. Ore 10 alla Sala consiliare ricevimento autorità; ore 11 Sfilata dei Gonfaloni, esibizione del gruppo folk Massaccio e Banda Musicale N. Bonanni di Cupramontana. Ore 12 apertura Stands gastronomici. Ore15.30 in Piazza Cavour, la mitica e tradizione sfilata dei carri allegorici ed esibizione delle Bande Musicali. Ore 17.30 premiazione dei carri allegorici e stand. Ore 18 in Piazza IV Novembre “Degustazioni in centro” ed Enoteca Enocupra aperta. Ore 18.30 live di Luca Barbarossa in Piazza Cavour. Ore 21.30 in Piazza Cavour “Contro Tempo” in concerto. Ore 21.30 estrazione Lotteria Sagra dell’Uva 2018. Alle 22.00 Fuochi d’artificio. A seguire musica negli stand fino a notte fonda!Continua il contest fotografico: pubblicando fotografie su Facebook e Instagram inserendo l’hastag #sagradell’uva81 si partecipa all’estrazione di premi che prevedono un soggiorno a Cupramontana, Verdicchio e degustazioni.