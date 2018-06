Sabato notte senza autostrada: chiuso â€‹il tratto tra Ancona sud e Loreto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Viaggiatori attenzione: sabato notte resterà chiusa l’autostrada A14 tra Ancona sud e Loreto.Autostrade per l'Italia comunica infatti che sulla A14 Bologna-Taranto, dalle ore 22:00 di sabato 9 alle ore 06:00 di domenica 10 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Ancona sud e Loreto, verso Pescara/Bari e in direzione di Bologna, per lavori connessi all'ampliamento alla terza corsia. Nello stesso orario, saranno inaccessibili le aree di servizio Conero ovest e Conero est, situate all'interno del tratto chiuso. In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Pescara/Bari: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ancona sud, percorrere la SS16 adriatica in direzione di Pescara e seguire le indicazioni per A14, con rientro in autostrada alla stazione di Loreto, per proseguire in direzione di Pescara/Bari; verso Bologna: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Loreto, percorrere la SS16 adriatica in direzione di Ancona e seguire le indicazioni per A14, con rientro in autostrada alla stazione di Ancona sud, per proseguire in direzione di Bologna.