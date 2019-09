Sabato arriva il primo festival Palombina Street Fest Programma con tante idee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Sabato 21 settembre dalle 19 il quartiere di Palombina Vecchia diventerà il palcoscenico per una serata di musica, spettacoli in strada, divertimento e street food, con un ricco programma artistico che va dal nuovo circo alla Stand Up Comedy e che verrà accompagnato dall’offerta gastronomica delle attività commerciali della zona con le loro proposte di cibo da strada.Il festival, con la direzione artistica di Lorenzo Bastianelli, è stato organizzato e voluto dal Comitato ‘La Palombina’ che raccoglie cittadini e dai commercianti aderenti e dall’associazione Officina Koru, attiva da anni in ambito culturale ed artistico. L’obiettivo è di portare anche il quartiere di Palombina Vecchia al centro della programmazione culturale della città di Falconara.La serata comincerà alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici davanti al Centro Commerciale Le Ville, la musica di Dj Ago e la voce di Ilaria Giorgini speaker della serata, per iniziare alle 20 con il cartellone artistico. Il primo spettacolo è ‘Waiting for a Miss’, tessuti e trapezio shakerati in salsa clown di e con Miss Jenny Pavone. A seguire, alle 21, ‘Mago per Svago’, spettacolo di giocoleria e magia della compagnia L'Abile Teatro. Alle 22 la stand up comedy ‘Luca Ravenna Live’ di e con Luca Ravenna. Conclude il programma lo spettacolo di fuoco ‘Old Wild Circus’ dei Mercenari d’Oriente alle 23. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.La serata si concluderà alle 23.45 con l’estrazione della lotteria, che assegnerà decine di premi messi in palio dalle attività commerciali aderenti a Palombina Street Fest; negli stessi negozi, riconoscibili dalla vetrofania del festival (i Palombari), fino al 21 sarà possibile ricevere in omaggio i biglietti della lotteria andando a fare shopping; i biglietti saranno poi acquistabili durante la serata dell’evento il 21 settembre all’info point.Il festival, che promuove la mobilità green (i primi tre premi sono bici, monopattino e overboard tutti a motore elettrico e sarà esposta una anche una Egolf di ViaVai), è stato organizzato grazie al supporto e alla collaborazione del Comune di Falconara Marittima, del sindaco Stefania Signorini e del vicesindaco Yasmin Al Diry.