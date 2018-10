Ruba monetine nei bagni della stazione: arrestato a 20 anni per rapina a Pesaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Per due spicci. Una mattina decisamente movimentata alla stazione del treno con un giovane che ha dato in escandescenze per poter arraffare pochi euro. Erano passate da poco le 7 quando un ragazzo di 20 anni, italiano, residente ad Ancona, è entrato nei bagni pubblici della stazione ferroviaria.Da qualche tempo, per poter garantire una pulizia e un servizio adeguato, i bagni sono a pagamento. Bisogna dare qualche moneta per poter entrare. E così il giovane ha asportato le monete contenute nella macchinetta dei bagni. Ma è stato scoperto e per potersi garantire la fuga ha spintonato la donna delle pulizie. Immediato l’allarme, tra urla e segnalazioni, tanto che i poliziotti della Polfer hanno cercato di fermarlo. In particolare un poliziotto è stato spintonato dal giovane ormai fuori controllo. Il ragazzo è scappato verso piazza Garibaldi, ma nel frattempo è stato dato l’allarme anche alla sala operativa della Questura di Pesaro che ha inviato sul posto una Volante. Fornita la descrizione, i poliziotti hanno trovato il giovane a pochi metri dalla piazza e l’hanno bloccato. Ma anche in questo caso il 20enne non ne ha voluto sapere di desistere e ha iniziato un corpo a corpo con un agente. Una colluttazione veloce, ma significativa perché poi il poliziotto, andato in ospedale per le cure del caso, ha avuto una prognosi di 15 giorni. Il giovane è stato quindi fermato e portato prima in questura poi in carcere a Villa Fastiggi.Per lui è scattata l’accusa di rapina visto che ha spintonato la donna di servizio dei bagni pubblici e di resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto per pochi spicci dei bagni. E sotto lo sguardo attonito di quanti erano presenti in stazione a Pesaro. Il 20enne risulta anche avere dei precedenti penali e anche per uso di sostanze stupefacenti. Domani è prevista quindi l’udienza di convalida dell’arresto in tribunale a Pesaro. Nei giorni scorsi un 30enne senegalese aveva tenuto sotto scacco un regionale non mostrando il titolo di viaggio alla bigliettaia e una colluttazione con tre agenti in borghese intervenuti .