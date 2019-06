Ruba e rivende l’oro della sorella: condannato va in carcere a Montacuto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ha rubato i gioielli alla sorella e li ha rivenduti al Compro Oro. E ora dovrà scontare gli otto mesi di reclusione per la condanna seguita alla denuncia presentata dalla sorella. L’altro pomeriggio il 55enne è stato arrestato e condotto a Montacuto dagli agenti della Squadra Mobile. L’anconetano era già finito nei guai per numerosissimi reati contro il patrimonio, ma nel 2011 aveva derubato la sorella di diversi monili di famiglia che, subito dopo, aveva deciso di rivendere a un Compro Oro locale. La sua decisione gli aveva fruttato duemila euro in contanti, ma la sorella non gli aveva perdonato il gesto e aveva deciso di denunciarlo. v per realizzare denaro liquido. I monili avevano fruttato circa 2mila euro. La vittima, saputo il fatto, aveva denunciato il fratello. All’esposto era seguito il processo e la condanna del 55enne.