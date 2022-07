Ruba cibo dalle tende del camping di Portonovo e poi minaccia tutti con delle pietre: denunciata una donna

ANCONA Polizia a Portonovo per una donna di 36 anni che infastidiva gli utenti di un camping, rovistando tra le tende e tra i frigoriferi in dotazione ai clienti del struttura alla ricerca di cose da mangiare. Un primo intervento sembrava avere calmato la donna, ma dopo circa un’ora un altro responsabile di struttura ricettiva di Portonovo chiamava la Polizia segnalando che la stessa donna si era resa protagonista di nuove molestie e minacce effettuate nei suoi confronti brandendo delle pietre che minacciava di lanciare al suo indirizzo.

Dal camping alla questura

La donna, di origini serbe, è risultata priva di documenti, ed all’esito dell’intervento è andata in escandescenza anche contro gli operatori di Polizia. Per questo è stata accompagnata preso la questura dove è stata foto-segnalata e denunciata per minacce.