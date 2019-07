Ruba borse all'outlet Prada donna di 30 anni di Senigallia denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SANT'ELPIDIO A MARE - Una trentenne di Senigallia è stata denunciata dai carabinieri di Fermo per il furto all’interno dell’outlet Prada di Sant’ElpIdio a mare, nel centro commerciale “Il Castagno”. La donna (B.M.V. le sue iniziali) è stata trovata in possesso di tre borse di Prada del valore commerciale di 2mila euro. La merce recuperata è stata immediatamente restituita al negozio e la donna denunciata alla Procura per furto aggravato. L’operazione è scattata dopo alcune denunce di furti di abbigliamento griffato avvenuti all’interno dell’outlet Prada di Sant’ElpIdio a mare.