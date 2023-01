Vivevano in roulotte ad Ancona senza luce, acqua e riscaldamento con 4 cani e diversi gatti: «Non ci possiamo permettere altro». Interviene la polizia

ANCONA - Vivevano in due roulotte, in un parcheggio pubblico, senza luce, riscaldamento né acqua corrente. Campavano con una pensione di invalidità, il minimo per arrivare a fine mese in questo contesto ma del tutto insufficiente per un appartamento con le regolari utenze. Una storia ormai all'ordine del giorno in varie zone d'Italia e, ieri, anche ad Ancona dove nel corso della mattinata l'equipaggio della Squadra Volanti è intervenuto in un parcheggio pubblico dove era stata segnalata la presenza di una persona anziana in stato di indigenza e scarse condizioni igieniche, presente all’interno di una roulotte.

Una donna di 50 anni amministrava i soldi

Sul posto gli agenti hanno constatato l’effettiva presenza di due roulotte posteggiate, poi hanno identificato una donna, 50enne, che si trovava all’interno di uno dei due mezzi, e un anziano signore, pensionato di 83 anni, di fatto senza fissa dimora e domiciliato da mesi nella seconda roulotte segnalata. L’uomo, lucido e capace, ha raccontato di vivere nella roulotte in quanto, dopo aver perso tutti i familiari, non poteva sopravvivere altrimenti, avendo a disposizione la sola pensione di invalidità civile. L’anziano ha poi riferito che, benché la donna non fosse legalmente da lui delegata, la sua pensione veniva con il suo consenso amministrata dalla stessa al fine di reperire nel vicino supermercato tutto l’occorrente per mangiare, bere e provvedere all’igiene personale.

Senza luce e riscaldamento

La donna ha mostrato agli intervenuti le ricevute di pagamento e gli scontrini conservati, oltre alle ricevute dei prelievi fatti unitamente all’anziano signore nel vicino ufficio postale. La roulotte è però risultata agli operatori un luogo non adatto alla vita quotidiana di un anziano, non essendo fornita di impianto di illuminazione e riscaldamento né delle utenze per acqua corrente. Inoltre, i due vivevano con quattro cani e diversi gatti tenuti in scarse condizioni igieniche. Per tali ragioni, atteso lo stato di grave indigenza in cui versava, gli agenti hanno allertato gli enti di competenza al fine di provvedere ad aiutare e sostenere l’anziano signore.