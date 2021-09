Blitz in un condominio, ladri in fuga con l’oro: cresce la preoccupazione in tutta la Vallesina

ROSORA - Ladri in azione in via Roma, la strada che segmenta la frazione di Angeli di Rosora. Ignoti sono entrati in azione nella serata di lunedì, prendendo di mira una palazzina condominiale composta da più appartamenti. Hanno atteso che una delle famiglie residenti uscisse, verso l’ora di cena, per arrampicarsi fino all’appartamento al primo piano.

Hanno commesso un’effrazione alla finestra e, una volta aperto un varco, sono sgattaiolati all’interno alla ricerca di monili e denaro. Hanno trovato solo poco oro per un valore commerciale che si aggira sui 300 euro, sicuramente molto di più il valore affettivo dei monili rubati. Poi sono scappati via. I residenti, rientrati in tarda serata, hanno trovato la casa a soqquadro e i gioielli spariti. Un altro tentativo di furto è stato segnalato nella stessa zona sempre nella serata di lunedì e l’allarme è di nuovo scattato nella notte, stavolta a Serra San Quirico per un furto consumato con modalità analoghe. C’è massima allerta in Vallesina. Le vittime hanno chiamato i carabinieri per le indagini del caso. La raccomandazione è di prestare attenzione e segnalare tempestivamente al 112 auto o persone sospette.

© RIPRODUZIONE RISERVATA