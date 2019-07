Rombano i motori a Camerano: in arrivo le Bmw Z3 da tutta Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMERANO - Rombano i moroti a Camerano: domenica 28 luglio sarà gremita di Bmw Z3 provenienti da tutt’Italia."Sovrasterzi Marchigiani & Friends", è il nome che gli organizzatori hanno dato nel 2008 a questo gruppo di amici, accomunati dalla passione per il medesimo modello di auto, che si riuniscono ogni anno."L’obiettivo - spiegano gli organizzatori - è quello di far conoscere ed apprezzare ai partecipanti il territorio marchigiano a bordo delle proprie spider, visitare ad ogni raduno un bene del patrimonio culturale, storico o artistico della regione e degustare prodotti enogastronomici tipici delle località visitate".Per il 12° raduno Sovrasterzi Marchigiani & Friends farà tappa nella cittadina di Camerano (AN), sostando nella piazza della città e facendo visita alle famose grotte sotterranee.Appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 12.30 in Piazza Roma.Info su FB e Twitter: @Sovrasterzi.