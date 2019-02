Rogo in una casa colonica Uomo muore carbonizzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGUGLIANO - Corpo di un uomo carbonizzato nella campagna di Castel d’Emilio dove si è scatenato un rogo che ha devastato la casa colonica. Durante il sopralluogo, la drammatica scoperta. Sul posto i vigili del fuoco e i le forze dell’ordine per ricostruire le dinamiche della tragedia e per capire le cause che hanno scatenato le fiamme.***** notizia in aggiornamento